На Полтавщине прогремели взрывы во время тревоги

Взрывы в Полтавской области раздались поздно вечером 5 августа. Что известно об этом – расскажет 24 Канал.

Поздно вечером оккупанты атакуют Украину. Серию громких взрывов уже слышали в Киеве.

Смотрите также Не только удары по воздушным целям: какие задачи смогут выполнять ВСУ на F-16

Что известно о взрывах в Полтавской области

Взрывы на Полтавщине услышали корреспонденты Суспильного. Воздушные силы предупреждали об угрозе от баллистики.

Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,

– написали в ВС в 23:07.

Мониторинговые каналы написали, что ракеты летят на Миргород и Кременчуг. Предположили, что это могут быть "Искандеры" и что по ним отработала ПВО. Но официальной информации пока нет.

На момент взрывов красной была большинство областей Украины, кроме Запада и Юга. Но вскоре объявили об отбое баллистической опасности. Отбой на Полтавщине дали в 23:49.

Впрочем, есть опасность и от "Шахедов". Дроны летят с Черниговщины на Киевщину.

24 Канал напоминает: пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!