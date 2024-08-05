На Полтавщине прогремели взрывы во время тревоги
Взрывы в Полтавской области раздались поздно вечером 5 августа. Что известно об этом – расскажет 24 Канал.
Поздно вечером оккупанты атакуют Украину. Серию громких взрывов уже слышали в Киеве.
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Что известно о взрывах в Полтавской области
Взрывы на Полтавщине услышали корреспонденты Суспильного. Воздушные силы предупреждали об угрозе от баллистики.
Скоростные цели в Киевской и Полтавской областях,
– написали в ВС в 23:07.
Мониторинговые каналы написали, что ракеты летят на Миргород и Кременчуг. Предположили, что это могут быть "Искандеры" и что по ним отработала ПВО. Но официальной информации пока нет.
На момент взрывов красной была большинство областей Украины, кроме Запада и Юга. Но вскоре объявили об отбое баллистической опасности. Отбой на Полтавщине дали в 23:49.
Впрочем, есть опасность и от "Шахедов". Дроны летят с Черниговщины на Киевщину.
24 Канал напоминает: пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!