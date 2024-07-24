Взрывы на складах в Полтавской области: людей эвакуировали, повреждены гражданские объекты

В Полтавской области 24 июля произошел взрыв на складах. Известно, что людей эвакуировали.

В Полтавской ОВА также сообщили о повреждении гражданских объектов. Там рассказали детали ситуации.

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Подробности о взрыве на складах в Полтавской области

В ОВА рассказали о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Котелевской общине. По словам Филиппа Пронина, главы Полтавской ОВА, возник пожар в складском помещении, который сопровождали взрывы.

Он отметил, что, учитывая вопросы безопасности, детали не разглашаются. Пронин сообщил, что сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить причины возникшей ситуации.

Из-за масштаба пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Спасатели ликвидировали последствия возгорания. Есть повреждения гражданской инфраструктуры,

– проинформировал Пронин.

По его словам, пострадавших среди населения нет. Также он добавил, что тем людям, чьи дома были повреждены, окажут помощь. Глава Полтавской ОВА отметил, что этот вопрос отрабатывается вместе с общиной. Он добавил, что ситуацию держат на контроле.