У Полтавській ОВА також повідомили про пошкодження цивільних об'єктів. Там розповіли деталі ситуації.

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Подробиці про вибух на складах в Полтавській області

В ОВА розповіли про надзвичайну ситуацію, що сталася у Котелевській громаді. За словами Філіпа Проніна, очільника Полтавської ОВА, виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи.

Він зазначив, що з огляду на безпекові питання, деталі не розголошуються. Пронін повідомив, що наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити причини ситуації, що виникла.

Через масштаб пожежі були евакуйовані люди з сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання. Є пошкодження цивільної інфраструктури,

– проінформував Пронін.

За його словами, постраждалих серед населення немає. Також він додав, що тим людям, чиї будинки були пошкоджені, нададуть допомогу. Глава Полтавської ОВА зазначив, що це питання відпрацьовується разом із громадою. Він додав, що ситуацію тримають на контролі.