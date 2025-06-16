На Полтавщине работает ППО

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 16 июня россияне в очередной раз запустили беспилотники.

На этот раз под ударом оказалась Полтавская область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Что известно об атаке дронов на Полтавщину

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 19:40. В 20:58 в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА с севера в направлении Полтавы. Уже в 21:40 в Полтавской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Там также призвали жителей Полтавщины оставаться в укрытиях до отбоя угрозы.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Отметим, что около половины 9 часов вечера воздушную тревогу объявили и в громадах Запорожской области. Тогда же глава Запорожской ОВА Иван Федоров информировал об угрозе ударных беспилотников в регионе.

В 20:25 в Воздушных силах предупреждали о группе вражеских БпЛА на границе Запорожской и Донецкой областей в северо-западном направлении. Уже в 20:43 Федоров сообщил о работе ПВО по вражеским целям.