Ночью 30 октября в Полтавской области раздались звуки похожие на взрывы. Ранее Россия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".

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На Полтавщине неспокойно

О звуках, "похожих на взрывы", сообщили корреспонденты Общественного.

Перед тем, как появились сообщения о взрывах, Воздушные силы сообщали о движении беспилотника курсом на Полтаву. пока никаких деталей неизвестно. Официальной информации нет, местные власти не комментировали ситуацию.

На территории области объявлена воздушная тревога. Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует украинские мирные города. Целями часто становятся гражданские объекты. В частности, недавно один из "Шахедов" попал в квартиру в Киеве.