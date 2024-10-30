Вночі 30 жовтня у Полтавській області пролунали звуки схожі на вибухи. Раніше Росія запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед".

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На Полтавщині неспокійно

Про звуки, "схожі на вибухи", повідомили кореспонденти Суспільного.

Перед тим, як з'явились повідомлення про вибухи, Повітряні сили сповіщали про рух безпілотника курсом на Полтаву. наразі жодних деталей невідомо. Офіційної інформації немає, місцева влада не коментувала ситуацію.

На території області оголошено повітряну тривогу. Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.

Росія постійно атакує українські мирні міста. Цілями часто стають цивільні об'єкти. Зокрема, нещодавно один із "Шахедів" поцілив у квартиру у Києві.