Согласно данным мониторинговых телеграм-каналов, звуки взрывов в Полтавской области услышали ориентировочно в 4:12 27 июня. Воздушную тревогу в регионе объявляли 4 раза в течение ночи, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Полтавщине

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 4:02 27 июня предупредили о ракете, которая летит через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Впоследствии опасность была для Миргорода, через несколько минут ракета изменила курс на Полтаву.

На Полтавщине прогремели взрывы. Ракетная опасность продолжается до отбоя,

– предупредили мониторинговые телеграм-каналы ориентировочно в 4:12 27 июня.

Об отбое угрозы в Полтавской области Воздушные силы ВСУ объявили ориентировочно в 4:30 27 июня.

Кстати, тревога на Полтавщине звучала несколько раз:

с 01:41 по 03:42

с 03:50 по 04:29;

с 04:58 по 05:02;

с 05:30 по 06:01.

По состоянию на 6:15 27 июня власти региона не сообщали о последствиях тревог и вероятных взрывов в регионе.

Стоит заметить, что Россия в ночь на 27 июня атаковала Украину по меньшей мере беспилотниками типа "Шахед", крылатыми ракетами, управляемыми авиационными бомбами. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Ивано-Франковской области, а также в Киеве.