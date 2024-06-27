Згідно з даними моніторингових телеграм-каналів, звуки вибухів у Полтавській області почули орієнтовно о 4:12 27 червня. Повітряну тривогу в регіоні оголошувати 4 рази протягом ночі, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 4:02 27 червня попередили про ракету, яка летить через Сумську область в напрямку Полтавщини.

Згодом небезпека була для Миргорода, через декілька хвилин ракета змінила курс на Полтаву.

На Полтавщині пролунали вибухи. Ракетна небезпека триває до відбою,

– попередили моніторингові телеграм-канали орієнтовно о 4:12 27 червня.

Про відбій загрози у Полтавській області Повітряні сили ЗСУ оголосили орієнтовно о 4:30 27 червня.

До речі, тривога на Полтавщині лунала декілька разів:

з 01:41 по 03:42

з 03:50 по 04:29;

з 04:58 по 05:02;

з 05:30 по 06:01.

Станом на 6:15 27 червня влада регіону не повідомляла про наслідки тривог та ймовірних вибухів у регіоні.

Варто зауважити, що Росія вночі проти 27 червня атакувала Україну щонайменше безпілотниками типу "Шахед", крилатими ракетами, керованими авіаційними бомбами. Вибухи лунали у Хмельницькій, Івано-Франківській області, а також у Києві.