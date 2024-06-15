На Полтавщине слышали взрывы: в Воздушных силах сообщали об опасности

Российские войска продолжают терроризировать мирные украинские войска. Днем 15 июня под ударом оказался Миргород Полтавской области.

Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. В Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста.

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Що відомо про вибух на Полтавщині

Об 11:56 Повітряні сили повідомили про рух ракет в напрямку Миргорода. Через десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в місті.

У Миргородській громаді на Полтавщині було чути звук вибуху, повідомляють Суспільному місцеві жителі,

– мовиться в повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли, що по місту випустили дві ракети Х-59.

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