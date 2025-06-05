На Полтавщине есть жертвы в результате удара России по учебному полигону

Россияне 4 июня нанесли ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Удар по полигону на Полтавщине 5 июня: есть жертвы

Начальник Полтавской ОВА 5 июня заявил, что по уточненной информации Сухопутных войск, к сожалению, есть погибшие в результате российского удара.

Врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни 2 человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону,

– написал Владимир Когут.

Чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.