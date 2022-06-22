На приграничье в Курской и Брянской областях Россия разместила 3 БТГ и подразделения десантников

Россия разместила до трех БТГ на границе с Украиной в Курской и Брянской областях. Также страна-агрессор стянула туда свои воздушно-десантные подразделения.

Оккупанты взимают дополнительные подразделения для демонстрации. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 22 июня.

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Россияне разместили три БТГ и десант на границе с Украиной

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей,

– говорится в сообщении.

В этом же направлении российские захватчики обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы Середины-Буды, Мирополье Сумской области, а также Гремяч Черниговской области.

Кратко о ситуации на фронте

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения ведут разведку и оборудуют позиции.

На Харьковском направлении россияне тоже разведывают позиции ВСУ в воздухе. Агрессор интенсивно обстреливал позиции украинских войск вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепеля. Кроме того, враг атаковал из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

На Славянском направлении оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск. Они обстреливают из реактивных систем залпового огня район недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Враг пытается полностью захватить Северодонецк, блокировать подразделения сил обороны в районах Боровского и Воронового. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировали войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в сторону Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг сдерживает позиции ВСУ. Он обстрелял районы Андреевки, Новодонецкого, Старой Украинки и Гуляйполя. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении активные действия не зафиксированы. Захватчики атаковали из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня район Таврического, Шевченковского, Киселевки, Квитневого. Нанес авиаудара возле Белой Криницы.

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