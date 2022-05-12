На Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО
Источник:Нацполиция
Полицейские Ивано-Франковской области задержали "вора в законе" с прозвищем "Мамука". Этот 45-летний злоумышленник является одним из тех, кто ранее попал в санкционный список СНБО.
Задержание произвели сотрудники Департамента стратегических расследований. Об этом сообщили 11 мая, однако произошло событие днем ранее.
Ранее Из Украины выдворили "вора в законе" из санкционного списка СНБО
Что теперь ожидает задержанного
Полицейские проводят мероприятия по отработке представителей криминалитета и лиц, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами. Как раз во время этого и поймали "Мамуку", уроженца Грузии. Теперь решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.
По данным следователей, он получил свой "статус" в криминальной среде еще в 2013 году. Это, вероятно, произошло в Стамбуле. Также известно, что у этого злоумышленника родственные связи с другим "вором в законе" – Тариэлом Ониани.
Задержание вора в законе с прозвищем "Мамука": смотрите видео
Недавно было похожее событие
Во время такой же проработки криминалитета обнаружили "вора в законе", который известен под прозвищем "Витя Пан". Мужчину, который находился в международном розыске, задержали 29 апреля.
Также в этот день сразу задержали и одного из товарищей "вора в законе". Это был так называемый "смотритель" за Курской областью и его доверенное лицо. Все они тесно сотрудничали с представителями криминального мира России.
Что это за санкционный список СНБО
Президент Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что СНБО ввел персональные санкции к 557 "ворам в законе". Большинство из них в этот момент еще находились в Украине.
Кроме того, ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов". Целью этих действий власти было "сведение к нулю" количества таких людей в стране. Какие именно санкции применили:
- полное блокирование активов,
- запрет на въезд на территорию Украины,
- отказ в дальнейшем предоставлении или отмене текущих виз,
- отказ в предоставлении вида на временное или постоянное проживание,
- отказ в предоставлении разрешения на иммиграцию,
- отказ в продлении срока пребывания в Украине,
- невозможность приобретения ими гражданства и принудительная депортация.
Глава государства тогда в обращении практически дал рекомендацию подсанкционным представителям криминалитета. Якобы кто не в Украине, нечего сюда приезжать, кто еще здесь – "нечего задерживаться".
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