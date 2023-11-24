На Прикарпатье сильный ветер повредил стелы Героев, часть людей без света
В Ивано-Франковской области сильный ветер повредил стелы погибших Героев, свалил деревья и сорвал кровли. Из-за ухудшения погоды десятки населённых пунктов без света.
В области работают аварийные бригады "Прикарпатьеоблэнерго". Областные власти предупредили, что в течение суток прогнозируют еще большее ухудшение погоды, поэтому могут быть обрывы электропроводов и аварийные отключения света, пишет 24 Канал.
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Ненастье повредило стелы Героев в Надворной
Глава Надворнянского территориального общества Зиновий Андреевич рассказал, что в Надворной сильные порывы ветра повредили стелы Героев.
Хочу заверить вас, что как только порывы ветра уменьшатся, все баннеры будут восстановлены!
– заверил чиновник.
Он опубликовал фотографии, где видны последствия мощных порывов ветра в регионе.
Последствия ненастья в Надворной / Фото Зиновия Андреевича
Кроме того, в Надворнянской общине ветер повалил деревья и сорвал кровли. Глава территориального общества заверил, что:
- старосты будут держать ситуацию по округам на личном контроле;
- Управление образования и управления культуры должно объехать и проконтролировать состояние помещений лицеев, садов и домов культуры.
Чиновник попросил предпринимателей контролировать вывески и рекламу, чтобы не травмировались граждане, проходящие мимо торговых заведений. Людей призвал сообщать о свергнутых деревьях и сорванных кровлях.
Последствия непогоды на Прикарпатье / Фото Зиновия Андреевича
Часть Прикарпатья без света
Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук рассказала, что из-за усложнения погодных условий и усиления ветра по состоянию на 10:24 24 ноября без света остаются 28 населенных пунктов. По словам должностной лица:
- в 5 – полностью отсутствует электроснабжение, в 23 – частично;
- сложная ситуация в Долинской, Косовской, Коломыйской и Верховинской службах эксплуатации электросетей.
В результате порыва ветра на утро отсутствует электроснабжение на 5 линиях электропередач, частично повреждено – 8 ЛЭП. Для его восстановления привлечены аварийные бригады "Прикарпатьеоблэнерго",
– объяснила Онищук.
Глава ОВА добавила, что в течение 24 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погоды и усиление ветра, что может повлечь за собой обрывы электропроводов и привести к аварийным обесточениям.
"Итак, будьте осторожны, если находитесь вблизи линий электропередач. В случае их повреждения или отсутствия света обращайтесь в колл-центр "Прикарпатьеоблэнерго" – 0 800 50 40 20", – призвала Светлана Онищук.
Львовщина частично без света
Во Львовской области без света в результате непогоды остались 74 населенных пункта. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что из них:
- 26 – полностью оставшиеся без света;
- 48 – частично.
Чиновник заверил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В частности, к работам привлекли 111 специалистов Львовоблэнерго и 39 единиц техники.