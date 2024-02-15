На пути к важным встречам с международными партнерами, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 15 февраля записал традиционное вечернее обращение к украинцам. Свое видео президент записал, находясь в поезде по пути на встречи с международными партнерами.

В частности, Зеленский планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Лидеры готовятся подписать новые соглашения.

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Зарубежные визиты и ситуация с Польшей

Зеленский отметил, что в этот день он провел несколько подготовительных совещаний перед международной активностью. Сейчас он находится на пути к нашим партнерам.

Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины, и, уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужным всегда,

– сказал он.

Кроме того, глава государства провел совещание по пограничной ситуации с Польшей. Он поручил премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой.

"Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными", – заявил украинский глава.

В то же время он отметил, что наша страна, несмотря на все, должна защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему. Поэтому мы должны вместе с Польшей определить общее отношение, в частности, к импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров.

И должны всегда договариваться между собой – украинцы и поляки, – чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в нашей приграничной зоне против и экономики, и границ, и суверенитета каждого из нас,

– объяснил Зеленский.

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Реакция на массированный обстрел и ситуация на фронте

Президент выразил благодарность всем нашим защитникам неба. Он отметил, что очередную российскую ракетную атаку удалось отразить.

Всего было применено более 20 ракет различных типов, и значительную часть уничтожили. Я благодарю всех воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, мобильные огневые группы. Спасибо каждому и каждой, кто обеспечивает эффективность ПВО и РЭБ,

– заявил Зеленский.

Глава государства заверил, что скоро удастся добавить еще силы нашей защите от российского террора.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

"Ситуация на фронте – Авдеевка, Восток в целом. Делаем максимум, чтобы у наших воинов и управленческой, и технологической возможности было достаточно, чтобы сохранить как можно больше украинских жизней", – сказал президент.

Он также заявил, что в этот день подписал несколько указов о новых заменах в Силах обороны Украины. Это принесет больше боевого опыта этой войне и больше современных подходов.

Встреча с представителями бизнеса и решение их вопросов

Зеленский также отметил, что в этот день провел встречу с представителями украинского бизнеса. Это произошло в формате Совета по поддержке предпринимательства в условиях войны.

Мы обсудили четкие вещи – то, что может дать больше уверенности бизнесу и государству. Мы одинаково заинтересованы в росте нашей экономики, создании и сохранении как можно большего количества рабочих мест,

– рассказал президент.

Он также отметил, что уже есть первый блок решений, которые будут предлагать на рассмотрение Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", а затем – Верховной Раде и Кабинету Министров.

"Больше защиты для бизнеса от процессуальных нарушений и злоупотреблений. Больше возможностей поддержать "белый" бизнес и получить, соответственно, больше налогов. Добавить больше эффективности Бюро экономической безопасности. Таких задач хватает", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что все государственные институты в итоге должны быть перенастроены максимально на помощь экономическому росту. По словам Зеленского, временные рамки для решений тоже уже очерчены.