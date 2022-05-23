На Путина покушались за время войны в Украине, – Буданов

Глава украинской разведки рассказал, что Владимира Путина пытались убить. Это произошло после того, как Россия совершила полномасштабное нападение на Украину.

Покушение на Путина было неудачным

Убить российского президента пытались представители Кавказа. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью.

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На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место,

– рассказал Буданов.

Глава разведки отметил, что это произошло примерно 2 месяца назад. То есть, в то время, когда в Украине продолжалась полномасштабная война, которую развязала Россия. В Кремле не предоставляли публичную огласку этой информации, однако это, по словам Буданова, действительно было.

Путин прячется в бункере

Еще в начале войны советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, что глава Кремля скрывается в бункере на Урале. Глава Кремля скрылся там, потому что якобы боялся реакции мира и русских элит на развязанную им войну.

Кстати, прежде Путин маниакально боялся заразиться коронавирусом. Пользователи соцсетей изрядно насмеялись с шестиметрового стола, за которым глава Кремля разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Впоследствии выяснилось, что агрессор не подпускает к себе не только иностранных политиков, но и чиновников. Фотография Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым породила множество мемов в интернете. Пользователи шутили, что Путин и чиновники просто не слышали друг друга и стали проигрывать в войне.

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Оливер Стоун заявил, что российский президент переболел раком

Уже много лет разные журналисты и эксперты ставят Путину разные медицинские диагнозы. Своим мнением по этому поводу недавно поделился американский режиссер, поддерживающий агрессора, Оливер Стоун. Он заявил, что глава Кремля поборол рак.

По мнению Стоуна, Путин потерял связь с людьми из-за длительной изоляции. В войне, которую Россия начала в Украине, режиссер обвинил "разведку". Мол, она плохо информировала агрессора.

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