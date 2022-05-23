Замах на Путіна був невдалим

Вбити російського президента намагалися представники Кавказу. Про це Кирило Буданов розповів у інтерв'ю.

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На Путіна були замахи… На нього був навіть замах по лінії, як-то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце,

– розповів Буданов.

Голова розвідки зазначив, що це трапилося приблизно 2 місяці тому. Тобто у той час, коли в Україні тривала повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. У Кремлі не надавали публічного розголосу цій інформації, однак це, за словами Буданова, дійсно було.

Путін ховається у бункері

Ще на початку війни радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що очільник Кремля переховується у бункері на Уралі. Очільник Кремля сховався там, бо нібито боявся реакції світу та російських еліт на розв'язану ним війну.

До речі, перед тим Путін маніакально боявся заразитися коронавірусом. Користувачі соцмереж добряче насміялися з шестиметрового столу, за яким очільник Кремля розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Згодом з'ясувалося, що агресор не підпускає до себе не лише іноземних політиків, а й власних чиновників. Фотографія Путіна з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та начальником генерального штабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим породила величезну кількість мемів в інтернеті. Користувачі жартували, що Путін та чиновники просто недочували один одного, і тому почали програвати у війні.

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Олівер Стоун заявив, що російський президент перехворів на рак

Вже багато років різні журналісти та експерти ставлять Путіну різні медичні діагнози. Своєю думкою щодо цього нещодавно поділився американський режисер, який підтримує агресора, Олівер Стоун. Він заявив, що очільник Кремля поборов рак.

На думку Стоуна, Путін втратив зв'язок з людьми через тривалу ізоляцію. У війні, яку Росія розпочала в Україні, режисер звинуватив "розвідку". Мовляв, вона погано інформувала агресора.

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