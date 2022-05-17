Про це в ефірі розповів ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Він припустив, як відреагують російські військові, які воюють на нашій території, на смерть свого "лідера".

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Як відреагує російська армія

За його словами, смерть Путіна не принесе Україні якихось здобутків чи переваг. Однак реакція на неї російської армії, може дуже вплинути на подальший хід російсько-української війни.

Тут до ворожки не ходи, реакція російської армії буде однозначною – вони почнуть втікати. Це направду нормальна, природна реакція,

– зазначив Овдієнко.

Чого злякаються російські військові

За його словами, російські військові добре усвідомлюють, що зараз вони чинять протиправні дії на території чужої держави. Водночас коли дізнаються, що їхній верховний головнокомандувач, який послав їх на цю війну – здох, тоді зрозуміють, що відповідальність за виконання цього злочинного наказу лежатиме на них.

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Тобто, як пояснив ведучий, той, хто віддав наказ – помер, тому тепер відповідатиме не він, а російські військові. Тут вони вже не зможуть "відмазатись", що нібито виконували наказ, оскільки той, хто його віддав, буде мертвим.

"Саме тому вони будуть "драпати". Це нормально, ми цього справді чекаємо кожен раз, коли говоримо, що й сьогодні Путін, на жаль, не здох, тому ранок почався невдало, – Овдієнко.

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