Про це в ефірі розповів ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Він припустив, як відреагують російські військові, які воюють на нашій території, на смерть свого "лідера".
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Як відреагує російська армія
За його словами, смерть Путіна не принесе Україні якихось здобутків чи переваг. Однак реакція на неї російської армії, може дуже вплинути на подальший хід російсько-української війни.
Тут до ворожки не ходи, реакція російської армії буде однозначною – вони почнуть втікати. Це направду нормальна, природна реакція,
– зазначив Овдієнко.
Чого злякаються російські військові
За його словами, російські військові добре усвідомлюють, що зараз вони чинять протиправні дії на території чужої держави. Водночас коли дізнаються, що їхній верховний головнокомандувач, який послав їх на цю війну – здох, тоді зрозуміють, що відповідальність за виконання цього злочинного наказу лежатиме на них.
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Тобто, як пояснив ведучий, той, хто віддав наказ – помер, тому тепер відповідатиме не він, а російські військові. Тут вони вже не зможуть "відмазатись", що нібито виконували наказ, оскільки той, хто його віддав, буде мертвим.
"Саме тому вони будуть "драпати". Це нормально, ми цього справді чекаємо кожен раз, коли говоримо, що й сьогодні Путін, на жаль, не здох, тому ранок почався невдало, – Овдієнко.
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Що відомо про стан здоров'я Путіна: останнє
- За словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, у нашої сторони є дані про те, що нещодавно Путіну стало дуже зле. Тоді йому викликали допомогу безпосередньо до його ліжка.
- Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Путін дуже хворий – у нього кілька значних захворювань, одним із яких є рак. Через незадовільний стан здоров'я очільника Кремля в Росії починають формувати рух, який мав би на меті – повалення путінського режиму.
- Російський олігарх, який наближений до Путіна, розповів, що очільник Кремля серйозно хворий на рак крові. Крім того, зазначив, що він збожеволів від свого вторгнення в Україну.
- Як заявив російський публіцист Андрій Піонтковський, російське керівництво почало розуміти, що на них чекає поразка у війні, яку Росія розв'язала проти України. Саме тому, на його думку, смерть Путіна не стане для них подією.