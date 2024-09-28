На ракете "Сармат" могла взорваться ступень или топливо: что это дает
Источник:IISS
В России во время испытаний в сентябре 2024 года взорвалась ракета "Сармат". На месте взрыва образовался кратер на 60 метров.
В Институте стратегических исследований рассказали, что могло взорваться во время очередной попытки россиян провести испытательный пуск "Сармата".
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Что известно о вероятных причинах взрыва ракеты "Сармат"
Точная причина неисправности неизвестна, и кратер шириной примерно 60 метров указывает на то, что ракета, вероятно, взорвалась в шахте,
– говорят специалисты.
Также они предположили, что:
- "холодный пуск" ракеты "Сармат" прошел успешно, однако двигатели на первой стартовой ступени не сработал, поэтому ракета просто упала, а масштабность результатов взрыва можем наглядно увидеть на снимках;
- если испытание было отменено, легковоспламеняющееся жидкое топливо могло воспламениться во время процесса слива.
Специалисты добавили, что с одной стороны, программа российской ракеты "Сармат" потерпела явное фиаско, и здесь наиболее рациональным решением со стороны России было бы просто остановить процесс.
Однако предполагают, что Россия могла принять решение пытаться все-таки "довести до ума" эту ракету, учитывая соображения престижа, в частности – в пропагандистской плоскости.
В общем, неудачи с программой "Сармат" не повлияют на базовую способность России выполнять свою миссию "сдерживания",
– подытожили аналитики.
Они добавили, что неудачи могут принести определенный дисбаланс в структуре российской "ядерной триады".