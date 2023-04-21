Вопрос о передаче истребителей Украине, вероятно, будет стоять в повестке дня следующего заседания "Рамштайн", однако будет говориться и о другом оружии, необходимом для предстоящего контрнаступления. Об этом в эфире 24 Канала рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

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Смирнов считает, что тема авиации станет одной из тем обсуждения на предстоящем заседании в формате "Рамштайн". Однако даже если Украина услышит обещания о передаче самолетов, то получить их сможет только осенью. То есть обсуждение скорее будет не в тактической, а в стратегической перспективе. Кроме того, наше государство уже сейчас нуждается в западном вооружении для контрнаступления, которое может начаться в скором времени.

Мы остановили врага, мы остановили его наступательный потенциал, он уменьшает количество обстрелов, мы это видим, он уменьшает количество атак,

– добавил говорящий.

Он отметил, что ранее в сводках Генерального штаба говорилось о 70 – 80 отраженных атаках врага, теперь отмечается около 50.

Какое оружие Украина может получить в первую очередь

Процесс украинского контрнаступления неизбежен, Украина постоянно получает оружие, Гвардия наступления и другие военнослужащие тренируются, проходят обучение.

В целом, все будет нам помогать. Но, я думаю, ключевое при нашем контрнаступлении сейчас и самое актуальное – это количество боеприпасов, во-первых. Во-вторых, я думаю, было бы неплохо получить ракеты большего радиуса действия.

– подчеркнул Смирнов.

Так Вооруженные Силы Украины смогут бить в тылы врага, чтобы перерезать поставки, выбивать командные пункты.

Политический эксперт напомнил, что в прошлом году, когда Украина получила Himars перед успешным контрнаступлением, бойцы смогли вычистить именно тыловые обеспечения врага, что позволило успешно контратаковать на определенных линиях.

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