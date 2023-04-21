Питання про передачу винищувачів Україні, імовірно, стоятиме на порядку денному наступного засідання "Рамштайн", однак мовитиметься і про іншу зброю, необхідну для майбутнього контрнаступу. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

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Смірнов вважає, що тема авіації стане однією з тем обговорення на майбутньому засіданні у форматі "Рамштайн". Проте, навіть якщо Україна почує обіцянки про передачу літаків, то отримати їх зможе лише восени. Тобто обговорення радше буде не в тактичній, а в стратегічній перспективі. Крім того, наша держава уже зараз потребує західного озброєння для контрнаступу, який може розпочатися незабаром.

Ми зупинили ворога, ми зупинили його наступальний потенціал, він зменшує кількість обстрілів, ми це бачимо, він зменшує кількість атак,

– додав мовець.

Він зауважив, що раніше в зведеннях Генерального штабу мовилося про 70 – 80 відбитих атак ворога, тепер зазначається про близько 50.

Яку зброю Україна може отримати першою чергою

Процес українського контрнаступу неминучий, Україна постійно отримує зброю, Гвардія наступу та інші військовослужбовці тренуються, проходять навчання.

В цілому, все абсолютно буде нам допомагати. Але, я гадаю, ключове при нашому контрнаступі зараз і найбільш актуальне – це кількість боєприпасів, по-перше. По-друге, я думаю, було б непогано отримати ракети більшого радіуса дії,

– підкреслив Смірнов.

Так Збройні Сили України зможуть бити в тили ворога, щоб перерізати постачання, вибивати командні пункти.

Політичний експерт нагадав, що минулого року, коли Україна отримала Himars перед успішним контрнаступом, бійці змогли вичистити саме тилові забезпечення ворога і це дозволило успішно контратакувати на певних лініях.

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