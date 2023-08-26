На рассвете со стороны Токмака и в Мариуполе слышали взрывы

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области слышали серию взрывов сегодня утром, 26 августа. Более того, в оккупированном Мариуполе тоже работала вражеская ПВО.

У оккупантов взрывная суббота

О взрывах возле Токмака сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, уже второй день подряд "что-то плохое" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.

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Началось после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпеня, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака,

– говорится в сообщении Федорова.

Вблизи Мариуполя сработало ПВО

Вблизи оккупированного Мариуполя были слышны сильные взрывы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, у поселка Сартана в направлении Волновахи сработала вражеская противовоздушная оборона.

Актуально о ситуации в Токмаке и Мариуполе

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Заметим, что украинские военные имеют успехи на Запорожском направлении. Подразделения сил обороны уже зашли в Работино. ВСУ приближаются ко второй линии обороны врага на этом направлении.

Что касается Мариуполя, то Россия превращает город в логистический хаб и будущую крепость на побережье Азовского моря в случае, если ВСУ удастся разорвать сухопутный коридор между Россией и Крымом.

Несмотря на это, Украина все равно способна обнаруживать места скопления вражеских сил и наносить удары по ним дальнобойным оружием.