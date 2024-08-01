Герб на "Родине-Матери" вскоре может отвалиться, – директор Института Патона

Герб на "Родине-Матери" в Киеве может отвалиться. В свое время его приварили без согласования со специалистами Института электросварки имени Патона.

Директор Института Игорь Кривцун рассказал журналистам, что согласование пытались взять уже после установки герба. Кстати, трезуб на "Родине-Матери" завершили устанавливать 6 августа 2023 года.

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Что известно о трезубе на "Родине-Матери"

Трезуб приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой – они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь,

– рассказал Игорь Кривцун.

По его словам, в Институт обратились уже тогда, когда завершили сварочные работы. В частности, тогда пытались получить согласование.

"Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – заявил директор Института электросварки имени Патона.

По его словам, сварочные работы надо было выполнять по технологии, разработанной специалистами Института. А теперь есть угроза, что сварные швы могут быть повреждены коррозией.

Кстати, 30 июля 2023 года со щита монумента "Родина-Мать" в Киеве демонтировали советскую символику. В Минкульте объясняли, что трезуб изготавливали из европейского металла, ведь украинский – не подходил.

"Родину-Мать" в Киеве построили в 1981 году. Она является памятником науки и техники местного значения. "Родину-Мать" считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе.