Природа наказывает: на Россию обрушился огненный смерч – шокирующие кадры
В России ни дня не проходит без пожара. 8 мая в Курганской области очевидцы сняли редкое природное явление – огненный смерч.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, огонь быстро распространялся по местности.
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Заметим, что этот регион и так страдает от лесных пожаров. Ситуацию значительно усугубил огненный смерч и тот факт, что страна-агрессор не может в полном объеме привлечь к тушению пожаров армию. Потому что российские солдаты либо уже превратились в перегной в Украине, либо на пути к этому.
Жуткие кадры пожара активно публикуют очевидцы в социальных сетях. Так, на шоссе "Тюнино" из-за возгорания была плохая видимость – все небо заполонил дым. В настоящее время в ряде населенных пунктов проводится эвакуация.
Более 300 жилых домов и 3 900 зданий уничтожены огнем в Курганской области. В Свердловской – пожар развернулся на площади в 54 тысячи гектаров.
Пожар в России: смотрите видео
На Россию обрушился огненный смерч: смотрите видео
В России бушуют пожары
В России в нескольких регионах в начале мая вспыхнули сильные пожары. Стихия бушует в:
- Свердловской,
- Челябинской,
- Курганской областях.
В Курганской области из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Там временно закрыли несколько автодорог. Авиация МЧС России ликвидировала часть очагов возгорания в регионе, однако борьба с огнем продолжается.
Добавим, что кроме природных пожаров в России каждый день что-то загорается. К примеру:
- в ночь на 5 мая в небо над российской столицей поднялся столб дыма. РосСМИ заявили, что пожар вспыхнула на улице Ереванской в районе Царицыно. По предварительным данным, горело административное здание;
- 4 мая огонь охватил Ильский нефтеперерабатывающий завод. А в ночь на 3 мая тушили резервуар с нефтепродуктами вблизи порта Тамань;
- в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники нанесли удар по резиденции российского президента в Москве. Кто именно напал на Кремль – пока неизвестно. У Путина придумыли об атаке дронов со стороны Украины.