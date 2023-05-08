Природа наказывает: на Россию обрушился огненный смерч – шокирующие кадры

В России ни дня не проходит без пожара. 8 мая в Курганской области очевидцы сняли редкое природное явление – огненный смерч.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, огонь быстро распространялся по местности.

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Заметим, что этот регион и так страдает от лесных пожаров. Ситуацию значительно усугубил огненный смерч и тот факт, что страна-агрессор не может в полном объеме привлечь к тушению пожаров армию. Потому что российские солдаты либо уже превратились в перегной в Украине, либо на пути к этому.

Жуткие кадры пожара активно публикуют очевидцы в социальных сетях. Так, на шоссе "Тюнино" из-за возгорания была плохая видимость – все небо заполонил дым. В настоящее время в ряде населенных пунктов проводится эвакуация.

Более 300 жилых домов и 3 900 зданий уничтожены огнем в Курганской области. В Свердловской – пожар развернулся на площади в 54 тысячи гектаров.

Пожар в России: смотрите видео

На Россию обрушился огненный смерч: смотрите видео

В России бушуют пожары

В России в нескольких регионах в начале мая вспыхнули сильные пожары. Стихия бушует в:

Свердловской,

Челябинской,

Курганской областях.

В Курганской области из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Там временно закрыли несколько автодорог. Авиация МЧС России ликвидировала часть очагов возгорания в регионе, однако борьба с огнем продолжается.

Добавим, что кроме природных пожаров в России каждый день что-то загорается. К примеру: