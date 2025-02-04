На Ривненщине местные жители протестовали против укрепления границы

В Ровенской области местные жители выступили против укрепления границы. Они в течение нескольких часов блокировали контрольно-пропускной пункт.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что на Ровенщине местные жители были недовольны проверками и мерами по укреплению границы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Чего требовали люди

Демченко рассказал, что 3 февраля жители Старого Села Ровенской области на несколько часов блокировали контрольный пост, где находились военнослужащие ГПСУ и сотрудники Национальной полиции.

Они требовали не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также позволить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей несмотря на определенные законодательством режимные ограничения, действующих в приграничье.

С людьми провели разъяснительную работу. После этого КПП разблокировали.

Участники этих действий, выражая недовольство проверками и укреплением границы, отмечали, что могут повторно блокировать дорогу,

– отметил Демченко.

Стоит отметить, что это не первый случай блокирования КПП.