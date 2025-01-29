Речь идет не только о радиации. Почему это место до сих пор остается опасным – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Здания "трещат по швам"

Город Припять сегодня захватила природа. Туда, наверняка, никогда не доберется декоммунизация. С высоты 16-этажки созерцает призрак советчины. Он изрядно режет глаз, однако все попытки его демонтировать в прошлом заканчивались ничем.

Была информация, что намеревались снять этот памятник Советскому Союзу. Это невозможно людям вручную его снять, нужна специальная техника. Он и так завалится скоро. Природа берет свое, еще пару десятков лет – и здесь будет полноценный лес,

– сказал начальник пограничной заставы Александр Сиренко.

Стены в зданиях Припяти "трещат по швам". В них запрещено находиться и посещать их внутри. Все помещения находятся в аварийном состоянии.

Оккупация ЧАЭС

Также никто точно не знает, что и где более 2 лет назад оставили оккупанты. В феврале 2022 года россияне ехали захватывать "атомку". Оккупировав часть заповедной территории, взяв в заложники персонал ЧАЭС и перекопав "рыжий лес", они напугали весь мир.

Работники станции с ужасом наблюдали, как на ее территорию заезжает вражеская техника. Ситуация менялась каждый час. Захватчики чувствовали себя здесь как дома, ведь прекрасно знали план станции до малейшего коридора. Руководствовались тем, что на территории России есть ее точные копии – Курская и Ленинградская АЭС.

Численность военных, которые постоянно заезжали в Чернобыльскую зону с территории Беларуси, увеличивалась ежедневно. Огромное количество оружия и техники россияне хранили прямо возле объекта "Укрытие". Ведь понимали, что обстреливать станцию украинцы не будут.

Однако долго прятаться за ядерным щитом не удалось. Размародерствовав ЧАЭС и украв более полутора сотен единиц техники, российские солдаты собрались прочь. Оккупация продолжалась 36 дней.

Из-за этих событий пути в Чернобыльскую зону перекрыли, а въезд для туристов запрещен до сих пор. Пограничники, которые несут службу на границе с Беларусью, настойчиво предостерегают от таких "прогулок". После полномасштабного вторжения здесь стало больше военных.

В зоне отчуждения количество военнослужащих как ГПСУ, так и других военных формирований увеличилось, возможно, в 5 раз. Связано это прежде всего с недопущением повторного наступления,

– отметил Александр Сиренко.

История пограничника

Пограничник Руслан Сорока собственными глазами видел, что происходило на Киевщине в начале 2022 года. Тогда еще гражданский, он думал только о том, чтобы защитить мать и не попасть в руки оккупантов.

Момент, когда враг пытался войти в его родной поселок, он не забудет никогда. По словам пограничника, были такие люди, которые открывали по ним огонь. После этого оккупанты мало ходили по домам, заезжали большими колоннами. Люди были против российской агрессии, поэтому к россиянам было плохое отношение.

Когда разбили их колонну, то люди бежали и дожигали им технику. Техники очень много разбивалось. Они разозлились. Тогда мало кто ходил по улице. Все прятались по погребам. Они сразу открывали огонь, поэтому страшно было,

– вспомнил он.

Поверить, что в Украине их действительно никто не ждал, оккупанты отказывались. Поэтому на отчаянное сопротивление украинцев они отвечали зверствами. Руслан Сорока рассказал, что россияне жестоко расстреливали гражданских. В частности, на окружной дороге враг замаскировал снайпера, который работал по гражданским.

После деоккупации Киевщины он сразу мобилизовался в армию. До службы в Чернобыльской зоне пограничных прошел не один ад фронта. Он рассказал, что повзрослел на войне.