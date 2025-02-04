Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на Рівненщині місцеві жителі були невдоволені перевірками та заходами з укріплення кордону. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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Чого вимагали люди

Демченко розповів, що 3 лютого жителі Старого Села Рівненської області на кілька годин блокували контрольний пост, де перебували військовослужбовці ДПСУ та співробітники Національної поліції.

Вони вимагали не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поряд із державним кордоном попри визначені законодавством режимні обмеження, що діють у прикордонні.

З людьми провели роз'яснювальну роботу. Після цього КПП розблокували.

Учасники цих дій, висловлюючи невдоволення перевірками та укріпленням кордону, зазначали, що можуть повторно блокувати дорогу,

– наголосив Демченко.

Варто зазначити, що це не перший випадок блокування КПП.