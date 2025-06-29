На Ровненщине прогремели взрывы: область атакуют российские БпЛА
- В Ровенской области в ночь на 29 июня прогремели взрывы из-за атаки российских БпЛА.
- Местная ПВО работала во время атаки, жителей призвали находиться в укрытиях.
Россияне атаковали Ровненскую область в ночь на 29 июня. Сообщают о работе ПВО в области.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровненской ОГА Александра Коваля.
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Что известно о взрывах в Ровненской области
В 00:20 в сети появились первые сообщения о взрывах на Ривненщине. За несколько минут до этого бывший городской голова Ровно Александр Тертяк предупреждал об угрозе применения БпЛА в городе и области. Он также призвал находиться в укрытии.
Уже в 00:28 Коваль сообщил, что в области работает ПВО.
На Ровненщине работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Наши военные лучшие,
– написал он.
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Напомним, ранее была информация о взрывах в Киеве. Городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО в столице, он также призвал киевлян находиться в укрытиях.