В Ровенской области – взрывы: работают Силы ПВО

Утром 1 декабря в Ровенской области была объявлена ​​воздушная тревога. Впоследствии раздались взрывы.

Работают Силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОВА Александра Коваля.

Смотрите также В Киеве обломки повредили многоэтажку: что еще известно о последствиях атаки дронов

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

Что известно о взрывах на Ровенщине 1 декабря

Около 09:59 в Ровенской области объявили тревогу. Уже вскоре Воздушные силы предупредили о вражеском ударном дроне на севере Хмельницкой области курсом на Ровенщину.

Работают силы ПВО,

– написал Александр Коваль в 10:29.

Также председатель ОВА призвал сохранять спокойствие и верить в профессионализм наших защитников.

Заметим, по состоянию на 10:50 воздушная тревога продолжается, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Добавим, в ночь на 1 российские захватчики запустили по Украине 78 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Защитники сбили 32 дрона. По состоянию на 09:00, по данным Воздушных сил, 45 российских БПЛА локально потеряно, вероятно, в результате противодействия средств РЭБ, еще один – в воздухе.