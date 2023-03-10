Об уникальной находке на развалинах дома в Бахмуте сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкую книгу сохранят.
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"Кобзаря" передали на реставрацию
Украинские воины в Бахмуте среди обломков разбитого дома обнаружили издание "Кобзаря" и заметили, что книгу издали еще в 1917 году.
Воины, которые до полномасштабного вторжения были участниками общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении.
Редкое издание "Кобзаря" / Фото Юрий Бутусов
Книгу издали в 1917 году / Фото Юрий Бутусов
На обложке книги написано, что ее создали в типографии общества "Криница" на улице Крещатик, 42. К слову, по данным Google, здание типографии сейчас выглядит так:
Дом, где напечатали "Кобзарь" / Скриншот
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне совершают информационную атаку касательно ситуации в городе. По словам Маляр, ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону украинских войск.
- Чтобы не дать захватчикам прорваться, перед украинскими защитниками стоит две задачи. Речь идет о том, чтобы максимально снизить боеспособный личный состав россиян, закрепиться в нескольких ключевых изнурительных боях и сорвать вражеское наступление.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца. Сам Бахмут он считает "стратегическим успехом даже в случае отступления".
- Кстати, напомним, что только за сутки нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 870 российских захватчиков. Общие потери врага насчитывают 156 990 бойцов.