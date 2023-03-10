Про унікальну знахідку на руїнах будинку у Бахмуті повідомив український журналіст Юрій Бутусов. На жаль, власник книги невідомий, але рідкісну книгу збережуть.

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"Кобзаря" передали на реставрацію

Українські воїни у Бахмуті серед уламків розбитого будинку знайшли видання "Кобзаря" і помітили, що книгу видали ще у 1917 році.

Воїни, які до повномасштабного вторгнення були учасники громадської організації "Сокіл", вирішили передати книгу на реставрацію, бо вона потребує відновлення.

Рідкісне видання "Кобзаря" / Фото Юрій Бутусов

Книгу видали у 1917 році / Фото Юрій Бутусов

На обкладинці книги пише, що її створили у друкарні товариства "Криниця" на вулиці Хрещатик, 42. До слова, за даними Google, будівля друкарні зараз виглядає отак:

Будинок, де надрукували "Кобзар" / Скриншот

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