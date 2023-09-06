Киевлян испугал звук взрыва на Русановке: что на самом деле произошло

В Киеве около обеда 6 сентября раздался звук, похожий на взрыв. Инцидент произошел в жилом массиве Русановка.

Киевские паблики писали, что якобы произошел взрыв на бульваре Игоря Шамо, 7, информирует 24 Канал. По словам очевидцев, после этого из квартиры дома ушел дым.

Смотрите также Сначала танками, а теперь и ракетами: оккупанты снова повредили гипермаркет на Киевщине

Информация о взрыве не подтвердилась

Сообщалось, что спасатели прибыли на место происшествия. В пресс-службе ГСЧС в Киеве сообщили 24 Канала, что, по предварительным данным, информация о взрыве оказалась неверной. Никакой угрозы для людей нет.

В ГСЧС отметили, что по указанному адресу проводились строительные работы, от которых поднялась густая пыль, которую люди, вероятно, спутали с дымом.



Из дома на Русановке пошла пыль, которая похожа на дым / Фото из телеграм-канала "R&B News. Березняки и Русановка"

В Киеве ночью слышали взрывы: россияне пытались атаковать столицу