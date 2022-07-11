На Салтовке в Харькове слышны взрывы: тревогу не объявляли

В Харькове прогремели взрывы. На этот раз враг снова ударил по Салтовке.

Этот район оккупанты атакуют постоянно. На этот раз взрывы прогремели ориентировочно в 22 часа 11 июля.

Заметьте Жилой дом, школа, ТЦ: оккупанты цинично стреляли по мирным объектам Харькова

Оккупанты атаковали Салтовку

На Салтовке слышны взрывы,

– сообщили в СМИ.

По состоянию на 22:09 11 июля власти не писали подробности о взрывах.

Власть объясняла, как в городе срабатывают сирены

Корреспондент из Харькова Анна Черненко сообщила, что в городе зафиксировать угрозу артиллерийских обстрелов гораздо сложнее. Известно, что эти снаряды оккупанты запускают со сравнительно небольших расстояний.

Иногда во время вражеских артиллерийских обстрелов воздушная тревога звучит уже после первых взрывов. Бывает, что разведка успевает среагировать на угрозу, поэтому сирены звучат вовремя.

– говорится в сообщении.

Следует вспомнить, что на сирену все равно нужно реагировать, ведь это может спасти жизнь.

Коротко об атаке на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские оккупанты 11 июля снова атаковали город. Они в очередной раз били по гражданской инфраструктуре.

россияне повредили школу, шиномонтаж. Известно, что враги полностью уничтожили жилой дом. Также повредили автомобили, гаражи и двор частных домов.

К сожалению, в результате атаки 11 июля погибли 3 человека, еще 31 – получили ранения. Из-за атаки перестало работать Салтовское метро.

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