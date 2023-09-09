Сдвиг по войне в Украине и скандал с зерновым соглашением: первые итоги саммита G20 в Индии

После длительных дискуссий на саммите G20 в Нью-Дели все же приняли итоговую декларацию и параграф о войне России против Украины. Еще одним ключевым вопросом первого дня саммита стало возобновление зерновой сделки, которую блокирует Россия.

Украину в этом году не пригласили на саммит G20. В то же время к саммиту G20 присоединился Африканский Союз. Подробнее о первых итогах саммита G20 рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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G20 согласовала декларацию: осудили ли российскую агрессию

Как пишут западные СМИ, лидеры "Большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели в конце концов достигли консенсуса по поводу общей итоговой декларации.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, G20 приняла консенсусную декларацию по вопросам, с которыми сталкивается блок, в том числе и касаемо войны в Украине.

Стоит напомнить, что дипломаты стран Большой двадцатки уже несколько дней искали консенсусные формулировки относительно войны России против Украины. Москва угрожала заблокировать коммюнике. В конце концов, как пишет Bloomberg, к утру 9 сентября дипломаты преодолели разногласия между Россией и остальными странами G20.

Собеседники Bloomberg, знакомые с ходом обсуждений, заявляют, что формулировка в целом похожа на ту, которая была согласована на саммите прошлого года на Бали. Правда, определенные отличия все же есть.

В частности, ведущая индийская газета The Hindustan Times опубликовала основные положения итоговой декларации саммита G20.

Известно, что в декларации есть несколько абзацев, непосредственно касающихся войны России против Украины, но, честно говоря, они довольно размыты.

В параграфе о недопустимости применения или угрозе применения ядерного оружия говорится, что все члены G20 согласны с рядом резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН полностью.

То есть, согласно Уставу ООН, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью захвата территорий против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

Лидеры G20 признали, что война России против Украины влияет на весь мир

А вот относительно непосредственной войны России против Украины, то здесь в декларации указано, что все члены G20 "обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине относительно глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся".

То есть, все члены G20 признают, что война России против Украины влияет не только на Украину, но и на весь мир в целом. И было бы хорошо, если бы дальше звучало откровенное осуждение российской агрессии.

Но чтобы все же никто не заблокировал этот параграф декларации, добавляется просто фраза: "Были разные взгляды и оценки ситуации". Напоследок в декларации звучит давно озвученный тезис, которого придерживается в первую очередь Индия, которая и принимает саммит.

"Мы призываем все государства соблюдать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность. Мирное разрешение конфликтов и усилия по разрешению кризисов, а также дипломатия и диалог критически важны.

Мы объединимся в наших усилиях для преодоления негативного влияния войны на мировую экономику и приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине, который будет поддерживать все цели и принципы Устава ООН для содействия мирным, дружеским и добрососедским отношениям между нациями в духе "Одна земля, одна семья, одно будущее". Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", – говорится в декларации.

Скандал с зерновым соглашением

Кроме того, лидеры G20 призвали к полному выполнению зернового соглашения для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из Украины и России.

И здесь развивается также интересная история. В частности, как пишет издание Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования России по зерновому соглашению и ослабить санкции.

К этому он призывает в ходе двусторонних переговоров на полях саммита. Причем это происходит на фоне того, что несколько дней назад ему не удалось убедить российского диктатора Путина возобновить зерновое соглашение.

Турция просит облегчить страхование российского экспорта и вновь подключить Россию к системе SWIFT.

Анкара считает, что единственный способ возобновить зерновое соглашение – это ослабить некоторые западные санкции против России, которые, по мнению Москвы, не позволяют ей продавать сельскохозяйственное оборудование, а не само продовольствие.

И по этому поводу разразился настоящий скандал вокруг не только Эрдогана, но в первую очередь ООН.

ООН ведет переговоры с Россией за спиной Украины и партнеров

Накануне немецкое издание Bild опубликовало якобы секретные письма генсека ООН Антониу Гутерреша к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в которых изложил предложения в обмен на возобновление участия страны-агрессора в зерновом соглашении.

Как отмечает издание, в письме Гутерреш предлагает "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и Россией", которые должны привести к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.

Во-первых, Гутерреш якобы предложил Лаврову упразднить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года. То есть переподключить дочернюю компанию "Россельхозбанка" к SWIFT.

Во-вторых, Гутерреш предлагает застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

В третьих, ООН предлагает помочь России разморозить арестованные в ЕС активы. И дальше, как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот предоставил список конкретных счетов или активов, которые Москва хотела бы разморозить.

В заключение Гутерреш обещает России, что их корабли снова смогут пользоваться портами ЕС для беспрепятственной торговли.

В Украине сразу же заявили, что это ложный путь и что на уступки России идти нельзя, потому что она потребует еще большего.

И вот сегодня уже спикер Кремля Песков заявляет, что Москве мало просто открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Теперь Москва требует открыть SWIFT для самого "Россельхозбанка", а не для "дочки".

Песков прямо указывает, что Кремль готов вернуться к зерновому соглашению тогда, когда Запад выполнит все, что наобещал устами Гутерреша.

Вдруг после этого заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак говорит, что ООН якобы не предлагала России отменить санкции или помочь в их обходе взамен на возобновление действия зернового соглашения, а Гутерреша не правильно поняли.

К G20 присоединился Африканский союз

Вместе с тем, в условиях отсутствия на саммите лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Путина, Африканский союз присоединился к группе G20.

Это очень важно в вопросе влияния Запада на так называемый Глобальный Юг. Именно к этому накануне призвали в США, ведь Китай и Россия активно пытаются распространить свое влияние на Африку.

Соответствующее заявление о присоединении Африканского союза на открытии саммита сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В своей речи он вспомнил и о войне, правда, так и не смог назвать, кто против кого воюет.