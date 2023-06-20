Столтенберг анонсировал решения, которые приблизят Украину к НАТО: Киев хочет скорейшего вступления

В НАТО уверяют, что на саммите в Вильнюсе Украина станет на шаг ближе к Альянсу. В то же время, Киев настаивает, что Украина хочет стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что решения, которые страны-члены Альянса примут на саммите в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО.

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Саммит НАТО изложит видение будущего Украины

Он отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.

На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина – НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО,

– заявил Столтенберг.

Украина хочет вступить в НАТО после Швеции

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде" заявил, что Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции и по такому же сценарию.

"Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации", – сказал он.

Глава Рады выразил надежду, что Швеция вскоре станет 32 членом НАТО, после чего в Альянс вступит Украина.

Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошли Финляндия и Швеция,

– заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что любое решение в странах НАТО и ЕС принимается консенсусом. И для того чтобы иметь консенсус у всех членов, Украина должна продемонстрировать как минимум "определенное соответствие и потенциальный прогресс".

"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения", – добавил Стефанчук.

Что известно о вступлении Украины в НАТО