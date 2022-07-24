Более 3 миллионов долларов на скорые: Зеленская подвела итоги саммита первых леди и джентльменов

Елена Зеленская рассказала, что во время саммита удалось собрать деньги более чем на три десятка скорых. Речь идет о более чем 3 миллионах долларов.

Эту сумму собрали 23 июля на Втором международном саммите первых леди и джентльменов. Его в Киеве открыла Елена Зеленская и в речи заявила, что наши люди, несмотря ни на что, выстояли 150 дней.

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Зеленская провела саммит в Киеве

На нашем саммите мы сегодня (говорится о 23 июля – 24 канале) собирали средства на реанимобили для украинских врачей и пациентов. С волнением сообщаю, что мы собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов и это 32 скорых, которые уже скоро направятся на вызов, и жизнь не будет потеряна там, где ее можно спасти,

– объяснила первая леди.

Подводя итоги Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве, Елена Зеленская:

призвала мир и дальше помогать Украине, в том числе финансово, потому что у Украины еще очень и очень много потребностей;

объяснила, что, участвуя в сборе денег, мир не только приближает украинскую победу;

каждый помогает себе, чтобы война не пришла на его порог, чтобы ракеты не целили в его детей, чтобы агрессор был остановлен;

потому что, когда мы говорим, что сердце мира сегодня бьется в Украине, это не преувеличение.

Кроме того, Елена Зеленская заявила, что хочет, чтобы следующий саммит состоялся в мирном Киеве. Состоялся в Украине, которая восстанавливается и имеет силы жить дальше.

Кратко о Саммите первых леди и джентльменов

23 июля в Киеве по инициативе Елены Зеленской состоялся второй саммит первых леди и джентльменов. В речи первая леди вспомнила, что саммит проходит на 150 день полномасштабной войны россии против Украины. За это время десятки городов были разрушены, десятки находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами.

Владимир Зеленский выступил на саммите и заявил, что война не сломала Украину и не сломает. Она не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того, что оккупанты принесли в наше мирное и крепкое государство.

В саммите приняли участие посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, актер Ричард Гир, Эштон Катчер, Мила Кунис, всемирно известный журналист Пирс Морган.

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