Более 3 миллионов долларов на скорые: Зеленская подвела итоги саммита первых леди и джентльменов
Источник:Елена Зеленская
Елена Зеленская рассказала, что во время саммита удалось собрать деньги более чем на три десятка скорых. Речь идет о более чем 3 миллионах долларов.
Эту сумму собрали 23 июля на Втором международном саммите первых леди и джентльменов. Его в Киеве открыла Елена Зеленская и в речи заявила, что наши люди, несмотря ни на что, выстояли 150 дней.
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На нашем саммите мы сегодня (говорится о 23 июля – 24 канале) собирали средства на реанимобили для украинских врачей и пациентов. С волнением сообщаю, что мы собрали 3 миллиона 200 тысяч долларов и это 32 скорых, которые уже скоро направятся на вызов, и жизнь не будет потеряна там, где ее можно спасти,
– объяснила первая леди.
Подводя итоги Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве, Елена Зеленская:
- призвала мир и дальше помогать Украине, в том числе финансово, потому что у Украины еще очень и очень много потребностей;
- объяснила, что, участвуя в сборе денег, мир не только приближает украинскую победу;
- каждый помогает себе, чтобы война не пришла на его порог, чтобы ракеты не целили в его детей, чтобы агрессор был остановлен;
- потому что, когда мы говорим, что сердце мира сегодня бьется в Украине, это не преувеличение.
Кроме того, Елена Зеленская заявила, что хочет, чтобы следующий саммит состоялся в мирном Киеве. Состоялся в Украине, которая восстанавливается и имеет силы жить дальше.
Кратко о Саммите первых леди и джентльменов
- 23 июля в Киеве по инициативе Елены Зеленской состоялся второй саммит первых леди и джентльменов. В речи первая леди вспомнила, что саммит проходит на 150 день полномасштабной войны россии против Украины. За это время десятки городов были разрушены, десятки находятся под постоянными артиллерийскими обстрелами.
- Владимир Зеленский выступил на саммите и заявил, что война не сломала Украину и не сломает. Она не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того, что оккупанты принесли в наше мирное и крепкое государство.
- В саммите приняли участие посол доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм, актер Ричард Гир, Эштон Катчер, Мила Кунис, всемирно известный журналист Пирс Морган.
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