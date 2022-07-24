Цю суму зібрали 23 липня на Другому міжнародному саміті перших леді та джентльменів. Його у Києві відкрила Олена Зеленська та у промові заявила, що наші люди, попри все, вистояли 150 днів.

Зауважте Україна має найбільшу підтримку в історії, – Зеленський на Саміті перших леді та джентльменів

Зеленська провела саміт в Києві

На нашому саміті ми сьогодні (мовиться про 23 липня – 24 канал) збирали кошти на реанімобілі для українських лікарів та пацієнтів. З хвилюванням повідомляю, що ми зібрали 3 мільйони 200 тисяч доларів і це 32 швидких, які уже скоро попрямують на виклик, і життя не буде втрачене там, де його можна врятувати,

– пояснила перша леді.

Підсумовуючи результати Другого міжнародного саміту перших леді та джентльменів у Києві, Олена Зеленська:

закликала світ і надалі допомогати Україні, в тому числі фінансово, бо в України ще дуже і дуже багато потреб;

пояснила, що, беручи участь в зборі грошей, світ не тільки наближає українську перемогу;

кожен допомагає і собі, щоб війна не прийшла на його поріг, щоб ракети не цілили в його дітей, щоб агресор був зупинений;

бо коли ми кажемо, що серце світу сьогодні б'ється в Україні, це не перебільшення.

Окрім того, Олена Зеленська заявила, що бажає, щоб наступний саміт відбувся у мирному Києві. Відбувся в Україні, яка відновлюється і має сили жити далі.

Коротко про Саміт перших леді та джентльменів

23 липня у Києві за ініціативи Олени Зеленської відбувся Другий саміт перших леді та джентльменів. У промові перша леді пригадала, що саміт відбувається на 150 день повномасштабної війни росії проти України. За цей час десятки міст зруйновані, десятки перебувають під постійними артилерійськими обстрілами.

Володимир Зеленський виступив на саміті та заявив, що війна не зламала Україну і не зламає. Вона не зупинила життя у нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того, що окупанти принесли у нашу мирну і міцну державу.

У саміті взяли участь посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, актор Річард Гір, Ештон Катчер, Міла Куніс, всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган.

Дивіться також – Зеленський звернувся до учасників другого Саміту перших леді та джентльменів: відео