На Севере – ракетная угроза: опасность для Киева сохраняется

Утром 11 ноября на Севере объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили мониторинговые группы и ПС. В Воздушных силах призвали не игнорировать сигнал тревоги в областях, где объявлена угроза. Кроме того, опасность сохраняется и для жителей Киева – там уведомление о возможной атаке последовало после взрывов.

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08:36 Черниговская, Сумская области – ракетная опасность.