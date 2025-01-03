Ляпнул лишнего и шокировал студию: гость Скабеевой неожиданно похвалил Зеленского

На шоу пропагандистки Ольги Скабеевой не впервые происходит "сбой" в заявлениях гостей. Похоже, даже россияне устали врать.

Пропагандист призвал Скабееву перестать обманывать российский народ, потому что он начинает задавать все больше вопросов. Ольгу Скабееву это шокировало, передает 24 Канал.

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Как гость шокировал Скабееву

В программе топ-пропагандистки Ольги Скабеевой в очередной раз звучат неугодные тезисы от приглашенных гостей. На этот раз так называемый российский политолог Виталий Третьяков решил похвалить Владимира Зеленского.

По его словам, украинский президент действует эффективно, а Украина почему-то все никак не может развалиться, как об этом говорят на российском телевидении.

Мы давно знаем, что в Украине все плохо, но почему-то она никак не рухнет. Мы также знаем, что фронт вот-вот рассыплется, только почему-то он никак не рассыпается. Люди спрашивают об этом. Итак, Зеленский работает эффективно, и доказательств этому немало,

– жалуется пропагандист Третьяков.

Видимо, пропагандист ляпнул лишнего, расхваливая не диктатора Владимира Путина, что действительно шокировало Ольгу Скабееву. Более того, Третьяков заявил, что нужно перестать врать россиянам, потому что они удивлены, как сильно тезисы пропаганды отличается от того, что происходит на самом деле.

Напомним, что ранее известный российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Владимира Зеленского террористом и заявил, что демократические страны должны объединиться против Зеленского и его "режима". Все из-за того, что неизвестный дрон влетел в дом в Казани.