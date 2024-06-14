На службе у дьявола: чем Путину выгодна Набиуллина из его окружения

В западных СМИ Bloomberg и The Economist вышли статьи, посвященные главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. В материалах ее называют одной из немногих персон в окружении российского диктатора, которая может говорить то, что ему не нравится.

Запад считает, что после завершения российско-украинской войны с Эльвирой Набиуллиной можно будет "иметь дело". Вероятность того, что именно Набиуллина могла бы быть правопреемницей Путина, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом поставила под большое сомнение.

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Романова отметила, что окружение российского диктатора этого не позволит.

Россия гомофобная страна, здесь женщину даже умную и сильную не вытерпят вблизи трона, разорвут силовики, которые ненавидят ее люто,

– считает Романова.

Набиуллину сравнили с фашистским архитектором Шпеером

Главу Центробанка России сравнивают с известным немецким архитектором Альбертом Шпеером, который во времена Адольфа Гитлера стал министром вооружения и военной промышленности. Несмотря на его архитекторские способности, от Нюрнбергского процесса и десяти лет тюрьмы спастись ему не удалось.

"Здесь можно провести аналогию с Набиуллиной, она суперпрофессионал на службе у дьявола и это ее личный выбор. Она очень талантливый экономист, много всего держится на ней, поэтому Путин ее не убирает и, думаю, ей уже поздно проситься в отставку, поскольку она сделала немало хорошего для российской экономики, но много плохого для всего мира и украинцев", – подытожила глава фонда "Русь сидящая".

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