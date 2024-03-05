Приказывали бить "Калибрами" по энергетике: известны детали ордера Гааги в отношении Соколова и Кобылаша

Командующих российскими войсками ждут в Гааге. К сожалению, пока только двух – речь об адмирале Викторе Соколове и генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше.

Международный суд в Гааге выдал ордера на арест российских командующих по материалам СБУ. Один из высокопоставленных оккупантов отвечал за флот, другой – за авиацию. Оба устроили украинцам ракетный террор.

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По материалам, добытым следователями Службы безопасности, Вторая досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест двух должностных лиц высшего командования российских войск. Речь об адмирале Викторе Соколове – командующем Черноморским флотом военно-морского флота вооруженных сил России и генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше – командующем дальней авиацией военно-воздушных сил России,

– говорится в сообщении СБУ.

Россияне ответственны за организацию массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Они делали это в течение пяти месяцев – с 10 октября 2022 до 9 марта 2023. Для осуществления воздушных атак на энергообъекты Украины оккупанты использовали крылатые ракеты, в том числе типа 3М14 "Калибр".

В результате вражеских обстрелов погибли и получили ранения десятки мирных жителей.

А под обстрел попала почти вся Украина:

Киевская;

Львовская;

Днепропетровская;

Винницкая;

Кировоградская;

Одесская;

Запорожская;

Сумская;

Хмельницкая;

Ровенская;

Черновицкая;

Черкасская;

Житомирская;

Ивано-Франковская области.

Таким образом оккупанты пытались запугать украинцев и заморозить их, погрузив во тьму. Им это не удалось, но из-за их преступных действий погибло много людей. И Соколов, и Кобылаш совершили военные преступления против гражданского населения Украины.

Международный уголовный суд именно так и квалифицировал их действия – как военные преступления и преступления против человечности.

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"Это уже второе решение Международного уголовного суда в отношении российских военных преступников. Оба касаются высшего военно-политического руководства России. И оба являются результатом системной работы следователей СБУ. За каждое преступление, совершенное в Украине, Россия будет отвечать и на поле боя, и в международном трибунале. Такие преступления не имеют срока давности", – написал глава СБУ Василий Малюк.

Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора. Поэтому Генеральный прокурор Украины Андрей Костин также высказался о решении суда.

"Сегодня мы снова увидели, как осуществляется правосудие, и что те, кто совершает международные преступления, понесут ответственность. Я искренне приветствую выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест. (...) Мы продолжаем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в совершении международных преступлений, независимо от их званий и должностей", – написал генпрокурор.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил уверенность в том, что ордеров хватит на всех, а Украина восстановит справедливость.

"Ежедневно Россия убивает мирное население и невинных детей в собственных домах и должна понести за это суровое наказание. Ордера на арест должны быть выданы всем причастным к военным преступлениям в Украине от военного и политического руководства, которые давали преступные приказы, и до российских солдат, которые их выполняли", – подчеркнул он.