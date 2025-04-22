На среду синоптики прогнозируют грозу и град во Львове

Синоптики предупреждают, что во Львове ожидается ухудшение погодных условий. Горожанам стоит иметь при себе зонты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил о том, что в среду – 23 апреля во Львове ожидается гроза с градом.

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Городской совет призывает львовян внимательно следить за прогнозом погоды и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных или непредвиденных ситуаций следует немедленно обращаться на "Горячую линию города" по номеру 15 – 80.