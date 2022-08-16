В Киеве на станции метро "Теремки" произошло задымление

В Киеве с утра, 16 августа, временно закрыли на вход и выход станцию метро "Теремки". Все потому, что там произошло задымление.

Почему закрыли станцию "Теремки"

На место происшествия прибыли специалисты. Они и выясняли, что именно произошло.

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Станция "Теремки" закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе,

– КГГА.

По данным телеграм-канала "Реальный Киев | Новости Украины", возгорание произошло в одном из подсобных помещений подземного перехода. По предварительным данным, загорелись мусор и хранившиеся там вещи. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

В 10:03 в КГГА сообщили, что станция работает в обычном режиме и извинились за неудобства.

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