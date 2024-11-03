На стенах кафедрального собора в Луцке изобразили волынских бизнесменов

На стенах Свято-Троицкого кафедрального собора ПЦУ в Луцке, где продолжаются реставрационные работы, нарисовали портреты волынских бизнесменов. Это сделали якобы по благословению Луцкого и Волынского митрополита Михаила.

Это вызвало возмущение горожан в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на луцкое издание misto.media.

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Кого изобразили на стенах собора в Луцке

На стенах собора заметили изображение известного луцкого застройщика Виктора Чорнухи, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудки и даже Игоря Палицы – лидера партии "За будущее".

Диакон Юрий Гетьманчук, иконописец собора, рассказал, что первые изображения сделаны еще полгода назад, но из-за противоречивых отзывов некоторые из них заменили на другие, в частности Игоря Палицу.

Он отметил, что такие росписи благословил митрополит Луцкий и Волынский Михаил. В общем портретов должно было быть 12.

Такие росписи иконописец оправдывает давними традициями изображения меценатов церквей на их стенах. Он добавляет, что они меньше всего просматриваются из храма.

Жизнь Волыни в картинах будет изображена в этом храме,

– анонсировал митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Изображение волынских бизнесменов на стенах Свято-Троицкого собора: фото misto.media

Мэр Луцка, Игорь Полищук прокомментировал ситуацию, сказав, что существуют "более уместные способы поблагодарить меценатов за вклад в восстановление храма, чем изображать их на фресках".

По его словам, Игорь Палица сам попросил убрать свое изображение и ничего о нем не знал, пока мэр ему не сообщил.