"На стороне России воюет по меньшей мере более 155 граждан Китая": Зеленский рассказал, как их вербуют

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на стороне России в войне против Украины участвует по меньшей мере 155 граждан Китая. Одна из схем их вербовки в российскую армию – через соцсети.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также СБУ допросила пленных китайцев: что удалось узнать

Как Россия вербует граждан Китая в свою армию

Зеленский рассказал, что на стороне России воюют по меньшей мере 155 граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о них.

Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. Понятна схема, как их вербуют. Одна из схем – через соцсети, в частности TikTok. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка – это важно. Может, есть еще и тайная,

– рассказал президент.

Кроме того, Суспильное получило документы от источников в спецслужбах, из которых следует, что более 150 граждан Китая заключили контракты преимущественно во второй половине 2024 года. Однако есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году.

Известно, что они служат в различных подразделениях – 255 мотострелкового полка, 136 отдельной мотострелковой бригаде, 70 мотострелкового полка и других.

В российской армии граждане Китая занимают должности наводчиков, стульев и гранатометчиков. У большинства из них звание рядового. Кроме того, по состоянию на апрель 2025 года рекрутинг китайских граждан в оккупационную армию продолжается.

К слову, в Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу участия граждан Китая в войне против Украины на стороне России. И отметили, что КНР – главный пособник России.