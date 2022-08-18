россияне потеряют наступательный потенциал, – МВД об участии "зеков" в войне против Украины
оккупанты несут потери, поэтому пытаются любым способом пополнить свое войско, в частности привлекают заключенных. Впрочем, это может только навредить им самим и нарушить наступательный потенциал.
Также их привлечение в ряды российской армии означает больше работы для Вооруженных Сил Украины. Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Участие заключенных в войне против Украины
По его словам, мы не можем точно сказать, что ситуация не изменится, если они соберут несколько батальонно-тактических групп, сформированных из заключенных. Это в любом случае новые "переменные" в российско-украинской войне.
Однако с точки зрения подготовки, мотивации и многих других аспектов это не будет нести угрозы,
– объяснил советник министра внутренних дел.
россияне могут потерять наступательный потенциал
Смирнов отметил, что, например, на Юге Украины очень много военной техники, которую они просто не смогут отогнать в случае наступления украинской армии. Потому что мосты повреждены, а во время наступления ВСУ будут бить по их понтонным переправам.
Они потеряют очень сильно свой наступательный потенциал, с точки зрения того, что они будут терять не только личный состав, но и технику,
– сказал советник главы МВД.
Основная стратегия россиян в войне – взять количеством, поэтому они будут использовать узников, как "пушечное мясо". Так же, как используют принудительно мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – будут бросать на минные поля или для того, чтобы определить позиции украинской армии.
"Они держатся только за технику, потому что считают, что количество "запасных" людей у них чрезвычайно большое, а вот с вооружением будет туго", – добавил Смирнов.
Смирнов рассказал об участии заключенных в войне против Украины: смотрите видео
Свежие потери оккупантов в войне против Украины
- По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 18 августа российская армия потеряла около 44 300 человек. Только за последние сутки было ликвидировано 200 военных страны-агрессора.
- Серьезные потери россия понесла и в технике. Так, у оккупантов стало меньше: танков (1 889 единиц), боевых бронированных машин (4 179), артиллерийских систем (1 010), реактивных систем залпового огня (265), автомобильной техники и автоцистерн (3 061).
- Также Вооруженные Силы Украины лишили захватчиков некоторой авиации, в том числе самолетов (234 единицы), вертолетов (197) и БпЛА оперативно-тактического уровня (793).