На Сумщине прогремел взрыв: враг запускал баллистику

Поздно вечером 5 сентября в Сумской области прогремел взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Российские оккупационные войска продолжают регулярно обстреливать Сумскую область. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Сумской области слышали взрыв

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:57 – то есть она длится уже почти три часа.

Взрыв в Сумской области раздался около 23:39. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, враг атаковал Сумщину баллистикой.

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К слову, ранее из-за российских обстрелов из 5 населенных пунктов Сумской области была объявлена ​​эвакуация. Эвакуация из Шосткинского и Конотопского районов будет проходить в несколько этапов.