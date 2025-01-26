Не успели эвакуироваться: на Сумщине расследуют трагическую гибель мужчины и его матери

В Сумской области расследуют гибель двух местных жителей. Те планировали эвакуироваться из опасного региона.

Так, 26 января в селе Пономаренки правоохранители нашли тела 62-летнего мужчины и его 86-летней матери, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Не успели эвакуироваться

Известно, что сын вместе с матерью планировали эвакуироваться из пограничной общины еще 9 декабря 2024 года. С тех пор они не выходили на связь.

Предварительно, люди погибли в результате очередного вражеского обстрела. Прокуратура уже начала расследование инцидента по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей.

К слову, в ночь на 26 января оккупанты совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Вражеским ударам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Середино-Будская громады.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 5 российским генералам за приказ удара сверхтяжелой бомбой по Сумской области в мае 2022 года.