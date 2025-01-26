Так, 26 січня у селі Пономаренки правоохоронці знайшли тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Не встигли евакуюватися

Відомо, що син разом із матір'ю планували евакуюватися з прикордонної громади ще 9 грудня 2024 року. З того часу вони не виходили на зв'язок.

Попередньо, люди загинули внаслідок чергового ворожого обстрілу. Прокуратура вже розпочала розслідування інциденту за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

До слова, у ніч проти 26 січня окупанти здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Ворожих ударів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська громади.

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України повідомила про підозру 5 російським генералам за наказ удару надважкою бомбою по Сумській області у травні 2022 року.