На Сумщине враг уничтожил многоквартирный дом: есть погибшие, под завалами могут быть люди

Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов, а также сбросили авиабомбы. В результате атаки уничтожен жилой дом. Есть жертвы.

Противник нанес удар по Миропольской громаде. Повреждения получили два частных дома, также разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом, передает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА и прокуратуру.

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Оккупанты убили гражданских

В прокуратуре рассказали, что 6 февраля 2025 года около 23:20 оккупанты сбросили, по предварительным данным, три управляемых авиационных бомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумского района.

В результате атаки врага погибли 3 человека – из-под завалов достали тела 42-летнего и 57-летнего мужчин, личность еще одного погибшего устанавливается.

Местные власти уточнили, что поисково-спасательные работы продолжаются. По всей вероятности, под завалами еще могут находиться люди.

Последствия удару по Сумщине / Фото прокуратура

Напомним, что утром 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по центру города Изюм в Харьковской области. Снаряд попал в административное здание. На месте от полученных травм погибли 5 человек – трое мужчин в возрасте 43, 61 и 68 лет и две молодые девушки в возрасте 19 и 18 лет. 19-летняя погибшая была беременной.

Также 56 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди раненых трое детей: 6-летний мальчик и две девочки в возрасте 14 и 16 лет.

Позже стало известно, что число жертв возросло до 6. В больнице умер раненый 61-летний мужчина.