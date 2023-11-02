Детальнее о ситуации на фронте и потерях врага на Таврическом направлении рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, враг совершил 30 боевых столкновений.

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Что известно о потерях врага на Таврическом направлении

Если говорить о живой силе, то оккупанты потеряли еще 360 своих бойцов. Когда речь идет о технике, то у врага стало на 40 единиц военной техники меньше. Если конкретнее, то речь идет о 6 танках, 11 ББМ, 7 артиллерийских системах, 1 штурмовике Су-25, 6 БПЛА, 8 автомобилях и 1 единице спецтехники.

По словам Тарнавского, на Таврическом направлении оккупанты нанесли 14 авиаударов. Также провели 30 боевых столкновений и произвели 959 артиллерийских обстрелов.

Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1068 огневых задач,

– добавил он.

Командующий отметил, что продолжается также ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Залужный назвал свою основную ошибку в войне

Наши военные за 5 месяцев контрнаступления продвинулись на 17 километров. Это подорвало надежды как Киева, так и Запада на молниеносный прорыв. Собственно он мог бы заставить Путина понять, что войну не сможет выиграть.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что надеялся, что Кремль будут побуждать остановить войну колоссальные потери. Собственно, несколько дней назад речь шла уже о 300 тысячах "двухсотых" оккупантов.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну,

– признался Залужный.

Но эти цифры еще раз продемонстрировали, что Россия не считается с человеческими жизнями. И что для нее человека не имеет абсолютно никакой ценности. В отличие от Украины, пытающейся минимизировать потери среди своих военных.